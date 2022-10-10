شركة الكهرباء تحتفل بالذكرى 38 لتأسيسها

‏أقيم اليوم الاثنين، بالعاصمة طرابلس احتفال بمناسبة الذكرى الثامنة والثلاثين لتأسيس الشركة العامة للكهرباء، بحضور أعضاء مجلس الإدارة ومدير عام الشركة، بالإضافة إلى عدد من أعضاء مجلس النواب ورئيس وأعضاء النقابة العامة للكهرباء ومديري الإدارات العامة ومديري الإدارات والدوائر و الأقسام بمختلف تقسيمات الشركة، وعدد من موظفي الشركة.

وتخلّل الحفل عديد الكلمات منها كلمة رئيس مجلس إدارة الشركة والمدير العام ورئيس النقابة العامة للكهرباء.

وجاء في كلمة رئيس مجلس إدارة الشركة التي ألقاها المتحدث الرسمي للشركة، إن مجلس إدارة الشركة وعبر خطوات متسارعة سعى لاتخاذ العديد من الإجراءات العملية التي تساهم في النهوض ببناء الإنسان والقدرات البشرية منها تأسيس صندوق الرعاية الاجتماعية الذي سيتم اعتماده ليتمتع موظفي الشركة بالرعاية الصحية اللازمة من خلال التأمين الصحي، كما تم التأكيد على أن العمل يسير بشكل جيّد لاعتماد جدول المرتبات إنصافًا لجهود وتضحيات جنود الكهرباء.

كما حيَّا المدير العام في كلمته جنود الكهرباء بهذه المناسبة وأكد على أن الشركة قامت بوضع خطة متكاملة لمواجهة الذروة الصيفية القادمة.

هذا وتم خلال الاحتفال تقديم عرض مرئي يوضح أعمال الصيانة والعمرات الجسيمة للعديد من وحدات التوليد بمختلف محطات الإنتاج حيث سيتم إجراء 21 عمرة جسيمة قبل صيف 2023م ووضع خطة لتركيب أكثر من 1,000,000 عداد ذكي.

وتأسست الشركة العامة للكهرباء بموجب القانون رقم17 لسنة 1984م، وتتولى الشركة صيانة وتشغيل شبكات الكهرباء، ومحطات إنتاج الطاقة.