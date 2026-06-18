شركة الكهرباء تحسم الجدل حول زيادة الأسعار

نفى مصدر مسؤول في الشركة العامة للكهرباء ما جرى تداوله خلال الساعات الماضية بشأن وجود أي زيادة في تعريفة استهلاك الكهرباء المنزلية، مؤكدًا أن هذه الأنباء المتداولة لا أساس لها من الصحة.

وأوضح المصدر أن الشركة لم تصدر أي قرار أو توجيه يتعلق بتعديل التعريفة الحالية، مشددًا على أن ما يتم تداوله عبر بعض المنصات ومواقع التواصل الاجتماعي يندرج ضمن الشائعات غير الدقيقة التي تستهدف إثارة البلبلة بين المواطنين والتأثير على حالة الاستقرار المعلوماتي المرتبط بقطاع الكهرباء، وفق موقع المشهد.

وأكد أن الشركة العامة للكهرباء تعتمد نهجًا واضحًا يقوم على الشفافية الكاملة في إعلان أي مستجدات تتعلق بالخدمات أو التعريفة، وأن أي تعديل رسمي في الأسعار أو السياسات التشغيلية يتم الإعلان عنه حصريًا عبر القنوات الإعلامية الرسمية التابعة للشركة وبشكل موثق.

وأضاف المصدر أن الشركة تتابع ما يُنشر من معلومات غير صحيحة، وتدعو المواطنين إلى تحري الدقة وعدم الاعتماد على مصادر غير رسمية، مع التأكيد على أن أي تغييرات تمس التعريفة أو خدمات الكهرباء لن تكون إلا عبر بيانات رسمية صريحة وواضحة.

وفي السياق ذاته، يأتي هذا النفي في ظل تزايد تداول الشائعات المرتبطة بقطاع الكهرباء خلال الفترة الأخيرة، في وقت يواجه فيه المواطنون ضغوطًا اقتصادية ومعيشية متصاعدة، ما يجعل ملف الأسعار والخدمات الكهربائية من أكثر الملفات حساسية وتفاعلًا في الشارع العام.

وتشهد ليبيا بين الحين والآخر انتشار أخبار غير مؤكدة تتعلق بقطاع الكهرباء، سواء بشأن الأسعار أو الانقطاعات أو خطط الإصلاح، الأمر الذي يدفع الجهات المختصة إلى إصدار توضيحات متكررة بهدف ضبط المعلومات ومنع انتشار الأخبار المضللة.

ويُعد قطاع الكهرباء في ليبيا من أكثر القطاعات التي تتعرض لتداول الشائعات بسبب ارتباطه المباشر بالحياة اليومية للمواطنين، إلى جانب التحديات التشغيلية والبنية التحتية التي تعاني من ضغط متزايد في الطلب.

وتؤدي هذه العوامل إلى ارتفاع حساسية الرأي العام تجاه أي أخبار تتعلق بالتعريفة أو الخدمة، ما يجعل البيانات الرسمية المصدر الأساسي والموثوق لتوضيح الحقائق واحتواء الجدل.