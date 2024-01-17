شركة الكهرباء تدرس مشروع الربط الكهربائي الدولي مع أوروبا

جهزت لجنة الربط الكهربائي الدولي، دراسة مشروع تفعيل نقاط الربط الكهربائي مع دول الإتحاد الأوروبي (مالطا – اليونان – إيطاليا).

وذكرت وكالة الأنباء الليبية (وال) أن اللجنة المُشكلة من قبل الشركة العامة للكهرباء، عقدت اجتماعها الأول اليوم الأربعاء بمقر الشركة بطرابلس.

وخلال الاجتماع ركز المشاركون على تكثيف الجهود وتذليل كافة العوائق والصعاب لإنجاح الخطط والبرامج لتقوية شبكة الكهرباء الليبية، كخطوة استراتيجية لتنويع مصادر الطاقة، لما له من أهمية في زيادة استقرار الشبكة.

وحضر الاجتماع مدراء الإدارات العامة للتخطيط والدراسات ومشروعات النقل والتحكم.