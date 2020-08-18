شركة الكهرباء تدعو لاستقاء الأخبار من مصادرها الحقيقية

نفت الشركة العامة للكهرباء، اليوم الثلاثاء، الأخبار المتداولة عبر صفحات التواصل الاجتماعي وبعض وسائل الإعلام، حول انقطاع التيار الكهربائي بالكامل خلال الأسبوع القادم.

وأوضحت الشركة في منشور عبر صفحتها الرسمية على فيسبوك، أن هذا الكلام لا أساس له من الصحة ولا يمت للحقيقة بأية صلة.

ودعت شركة الكهرباء المواطنين إلى عدم الانجرار وراء هذه الشائعات التي هدفها خلق الفتنة والبلبلة واستقاء الأخبار والمعلومات من مصادرها الحقيقية عبر مواقعها الرسمية.

يُشار إلى أن صفحات التواصل الاجتماعي وبعض وسائل الإعلام تداولت في وقت سابق، أخباراً مفادها أن الشركة العامة للكهرباء ستقوم بقطع التيار الكهربائي بالكامل على مدار 24 ساعة لمدة أسبوع.