شركة الكهرباء تدعو لتفهم حقيقة الوضع الذي تمر به الشبكة

دعت الشركة العامة للكهرباء، إلى تفهم حقيقة الوضع الذي تمر به الشبكة الكهربائية.

وأفادت الشركة في منشور عبر صفحتها الرسمية على فيسبوك، اليوم الاثنين، بأنه نتيجة لارتفاع درجات الحرارة وعدم استجابة بعض المناطق لعملية برنامج طرح الأحمال والتهجم على بعض محطات التحويل وإرجاع التيار الكهربائي بالقوة، يُشكل ذلك عبأ إضافيا على الشبكة، ينتج عنه خروج بعض وحدات التوليد عن الخدمة بشكل متكرر.

ولفتت شركة الكهرباء إلى أن هذا الأمر يترتب عليه زيادة ساعات طرح الأحمال على منطقة طرابلس الكبرى.

وأعربت الشركة العامة للكهرباء عن أملها في أن يتفهم المواطنين حقيقة الوضع الذي تمر به الشبكة الكهربائية وذلك للحفاظ على الشبكة العامة وتفادي حدوث حالة الإظلام التام، وفقاً للشركة.