شركة الكهرباء تدقّ «ناقوس الخطر»: عجز يتجاوز ألف ميغاوات

أطلقت الشركة العامة للكهرباء، تحذيرًا رسميًا يعكس حجم التحديات التي تواجه الشبكة الكهربائية، بعد تسجيل عجز في القدرة الإنتاجية يقدّر بنحو ألف ميغاوات، في مؤشر يسلّط الضوء على ضغط متزايد يهدد استقرار منظومة الإمداد الكهربائي في البلاد.

وبحسب ما ورد في خطاب رسمي وجهته الشركة إلى رئيس حكومة الوحدة الوطنية، والنائب العام، ورئيس هيئة الرقابة الإدارية، فإن استمرار النقص الحاد في إمدادات الغاز والوقود يفاقم من هشاشة الوضع القائم، ويقود الشبكة نحو مراحل وُصفت بالحرجة، قد تنعكس بشكل مباشر على استمرارية الخدمة المقدمة للمواطنين، بحسب موقع المشهد.

وأوضح الخطاب أن المنظومة الكهربائية تعاني أصلًا من ضغوط تشغيلية متراكمة، تشمل أعطالًا متكررة ونقصًا في الموارد التشغيلية، الأمر الذي يرفع من مستوى المخاطر المرتبطة بالانقطاع الواسع أو عدم الاستقرار في التغذية الكهربائية خلال الفترات المقبلة.

ويأتي هذا التحذير في سياق أزمة ممتدة يشهدها قطاع الكهرباء في ليبيا، حيث تتداخل عوامل نقص الوقود والغاز مع تحديات الصيانة والبنية التحتية، إلى جانب ارتفاع الطلب على الطاقة خلال فترات الذروة، ما يزيد من تعقيد المشهد الكهربائي ويضع الجهات المعنية أمام استحقاق عاجل لإيجاد حلول مستدامة.

كما ينعكس هذا الوضع بشكل مباشر على الحياة اليومية للمواطنين، إضافة إلى تأثيراته المحتملة على القطاعات الاقتصادية والخدمية، في حال استمرار العجز دون تدخلات عاجلة لرفع القدرة الإنتاجية وتحسين كفاءة التشغيل.

هذا ويُعد قطاع الكهرباء في ليبيا من أكثر القطاعات تأثرًا بالأزمات التشغيلية خلال السنوات الأخيرة، نتيجة تداخل نقص الوقود والغاز مع ضعف الصيانة وتزايد الأحمال، ما أدى إلى تكرار الانقطاعات وارتفاع مستويات الضغط على الشبكة، في ظل غياب استقرار طويل الأمد في منظومة الطاقة.