«شركة الكهرباء» ترفع درجة الاستعداد للذروة الصيفية

أعلنت الشركة العامة للكهرباء، “رفع فرق الصيانة درجة الاستعداد لصيانة مكونات الشبكة خلال هذه المدة استعدادًا للذروة الصيفية التي تشهد ارتفاعا في درجة الحرارة”.

وأشارت الشركة في بيان على صفحتها بالفيسبوك، إلى أن ” الفرق الفنية بأقسامها المختلفة التابعة لدائرة صيانة الجهد المتوسط الغربية، أجرت أعمال صيانة دورية لمحطة “تيجي جهد 11/30 ك.ف”، للحفاظ على سير عمل المحطة بالكفاءة المطلوبة، وضمان استمرارية التغذية الكهربائية للمواطنين”.

ووفق الشركة، فإن “مخازنها صرفت 3 محولات قدرة 30/11 ك,ف، لدعم محطتي الدبلوماسي الجديدة ومحطة التكبالي الجديدة وتم تركيبهم بشكل فوري”.

وأشارت إلى أن هذا “يأتي ضمن خطط مجلس إدارة الشركة لتنفيذ مشاريع عاجلة لتحسين الجهد بمناطق جنوب العاصمة طرابلس”.