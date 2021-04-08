شركة الكهرباء تستعرض الصعوبات التي تُواجه فرق العمل في الجنوب

استقبل رئيس مجلس إدارة الشركة العامة للكهرباء المهندس وئام العبدلي، وعضو مجلس إدارة الشركة المهندس رضوان خليل، اليوم الخميس، عدد من أعيان المنطقة الجنوبية بمقر الشركة في طرابلس، وبحضور مدير الإدارة العامة للخدمات ومدير عام مشروعات النقل ومدير دائرة التخطيط.

ويأتي اللقاء لمناقشة الصعوبات التي تواجه فرق العمل التابعة للشركة في المنطقة الجنوبية، بحسب ما أفادت دائرة الإعلام بالشركة.

وتم خلال اللقاء التأكيد على ضرورة تذليل كافة الصعاب التي تواجه فرق العمل والوقوف مع الشركة لإجراء كل الصيانات اللازمة واستكمال المشاريع المستهدفة بالمنطقة.