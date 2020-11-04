شركة الكهرباء تستعرض الوضع التشغيلي للشبكة بمدينة مصراتة

استعرض الشركة العامة للكهرباء، الوضع التشغيلي للشبكة الكهربائية بمدينة مصراتة.

جاء ذلك خلال اجتماع عُقِد اليوم الأربعاء، برئاسة المدير العام للشركة العامة للكهرباء المهندس إبراهيم الفلاح، وحضور كل من مستشار المدير العام، ومدير عام التوزيع، ورئيس مجلس إدارة شركة المشروعات الكهربائية، ومدراء الإدارات والدوائر التابعين للشركة العامة للكهرباء بمدينة مصراتة.

وأفادت دائرة الإعلام بالشركة، بأن الاجتماع تناول مناقشة المشاكل الفنية والوضع التشغيلي للشبكة الكهربائية والاحتياجات اللازمة لسير العمل، وتنفيذ الخطط المستهدفة من أجل استقرار الشبكة الكهربائية.