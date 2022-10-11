شركة الكهرباء تضع خطة عمل مشتركة مع الشرطة الكهربائية

عُقد الثلاثاء، اجتماع تقابلي بين مدير الإدارة العامة للشرطة الكهربائية عميد عبدالسلام البركي، ومساعدي المدير ورؤساء الفروع على مستوى ليبيا، وبحضور عدد من مدراء الإدارات بالشركة العامة للكهرباء.

وتم خلال الاجتماع مناقشة عدد من المواضيع واستعراض الملاحظات والصعوبات التي تواجه سير العمل، وسُبل التعاون البناء بين الإدارة العامة للشرطة الكهربائية وشركة الكهرباء بما يعود بالنفع على المصلحة العامة، بحسب ما أفادت وزارة الداخلية بحكومة الوحدة الوطنية.

وتم الاتفاق خلال الاجتماع، على وضع خطة عمل مشتركة للقضاء على كافة التعديات الحاصلة على الشبكة العامة والمواقع التابعة للشركة، ووضع الحلول والمعالجات الكفيلة لحلحلة كافة المعوقات والحد من انتشار التعديات للرفع من مستوى أداء الشبكة وتطويرها، لتقديم افضل الخدمات للمواطنين.