شركة الكهرباء تعلن بدء إعادة بناء الجناح الشرقي للشبكة

أعلنت الشركة العامة للكهرباء عن بدء عملية إعادة بناء الجناح الشرقي من الشبكة العامة بشكل تدريجي، وذلك بعد نجاح عملية شحن خطوط نقل الطاقة من الجناح الغربي، ما أتاح تزويد المنطقة الشرقية بالطاقة اللازمة لتشغيل محطات الإنتاج.

وتوقعت الشركة أنه خلال الساعات القليلة القادمة سيتم إعادة تشغيل كافة محطات إنتاج الكهرباء في المنطقة الشرقية، تمهيداً لإعادة الشبكة إلى وضعها الطبيعي والمستقر.

واعتذرت شركة الكهرباء عن هذا الانقطاع الطارئ الخارج عن إرادتها، وأكدت أن السبب يعود إلى فصل مفاجئ لأحد محولات الضغط العالي بجهد 220/30 ك.ف في مدينة بنغازي، ما أدى إلى توقف وحدات التوليد بالمنطقة الشرقية.

وطمأنت الشركة المواطنين بأن فرقها الفنية تواصل العمل بشكل مكثف وعلى مدار الساعة لضمان إعادة التيار الكهربائي في أقرب وقت ممكن.

وفي وقت سابق اليوم الجمعة، أعلنت وزارة الكهرباء بالحكومة الليبية المكلفة من مجلس النواب تعلن حدوث إطفاء عام في المنطقة الشرقية دون معرفة الأسباب,