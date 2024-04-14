شركة الكهرباء تعيد التيار لعدد من المناطق بعد قطعه بسبب التقلبات الجوية

أعلنت الشركة العامة للكهرباء، إعادة التيار إلى كافة المناطق التي شهدت أعطالا وانقطاعا للخدمة، خلال الساعات الماضية نتيجة موجة التقلبات الجوية.

وقالت الشركة في بيان على صفحتها في موقع فيسبوك، أنه تم الإنتهاء من صيانة كابل “ضغظ عالي 11 ك. ف” المغذي لجزء من منطقة خلة فارس من قبل فرقة الكوابل التابعة لدائرة توزيع الحي الصناعي تاجوراء، وشملت الأعمال إجراء وصلتي ضغط عال، والعمل جار على إرجاع التيار الكهربائي.

وقامت الفرق الفنية بدائرة توزيع قصر بن غشير، التابعة لإدارة توزيع سوق الجمعة النواحي الأربعة، بإجراء أعمال صيانة شملت تنفيذ وصلتي ضغط عال لكابل “جهد 11 ك. ف” المغذي لخط كريدان من محطة “30/11 ك. ف” بئر مروان، وكذلك تم إجراء أعمال صيانة شاملة على الخط وتمت عودة التيار الكهربائي.

وواصلت الفرق الفنية بدائرة توزيع مشروع الهضبة بإدارة توزيع طرابلس إجراء أعمال تحوير وصيانة طارئة على خطوط جهد “11 ك. ف” بالمنطقة.

وأوضحت الشركة أنه نظرا للتقلبات الجوية بالمنطقة الغربية، حدث فصل لدوائر “جهد 30 ك. ف” لخط الزجاج من الهيرة “220 ك. ف” وذلك من ثاني أيام عيد الفطر المبارك، وتمت إعادة التغذية على دائرة واحدة وتأمين التيار الكهربائي للعديد من محطات منطقة العزيزية إلى الساعدية.

كما تم الكشف على الخط ووجدت به بعض الانقطاعات للأسلاك والموصلات نتيجة الرياح الشديدة وكذلك وجود عطل في رأس كابل جهد “11 ك ف” على محول القدرة ط30/11 ك ف” بمحطة الزجاج، وتمت صيانة الأعطال وإعادة الدائرة المفقودة للخدمة وصيانة رأس الكابل، وإعادة التغذية لوضعها الطبيعي من قبل فرق صيانة الجهد المتوسط الغربية دائرة صيانة الزاوية.

وفي السياق ذاته، واصلت الفرق الفنية بدائرة توزيع الحي الصناعي تاجوراء إجراء أعمال صيانة طارئة على خطي الوحيدات والحبايبية جهد “11 ك. ف”، وكذلك صيانة عدد من المحولات الهوائية لتأمين التغذية الكهربائية.