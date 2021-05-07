شركة الكهرباء تقطع التيار عن 10 مناطق لغرض أعمال الصيانة

أعلنت الشركة العامة للكهرباء، أنها ستقطع التيار الكهربائي عن عشر مناطق لمدة سبع ساعات يوميا، تبدأ من يوم الجمعة، وحتى يوم الاثنين المقبل.

وأرجعت الشركة في بيان لها، السبب إلى أعمال غسيل وتنظيف العوازل لخط نقل الطاقة (ترهونة/الخمس رقم 1 جهد 220 ك.ف)، حيث سيتم فصل التغذية الكهربائية لجميع الخطوط المتغذية من محول (البركات جهد 11/30/220 ك.ف) المركب على نفس الخط؛ لتأمين موقع العمل.

وأشارت الشركة إلى أن المناطق التي ستقطع عنها شركة الكهرباء التيار هي (مسلاتة المركز والعمامرة وقصر الجديد وسم الديس والبركات والداوون والقصيعة والعوامر والطرشان والغرارات).