شركة الكهرباء.. تكرار عملية بناء الشبكة لأكثر من مرة

أفادت الشركة العامة للكهرباء، بأن العمل جاري على قدم وساق لإعادة بناء الشبكة الكهربائية.

يأتي ذلك بعد أن تكررت عملية البناء لعدة مرات، وخروج الشبكة عن الخدمة 3 مرات على التوالي من صباح هذا اليوم بسبب إرجاع الأحمال بالقوة في عدد من المناطق، بحسب شركة الكهرباء.

وطمئنت الشركة في منشور مساء اليوم الخميس، المواطنين بأن كافة المهندسين والفنيين العاملين بمحطات الإنتاج والتحويل وغرف التحكم يعملون على مدار 24 ساعة من أجل إعادة بناء الشبكة.

وفي وقت سابق اليوم الخميس، أفادت الشركة باستمرار العمل ببناء الشبكة الكهربائية من قِبل فنيي ومهندسي الشركة العاملين بمحطات الإنتاج والتحويل وغرف التحكم.

وتم الدخول بالوحدة الأولى والثانية والثالثة بمحطة الرويس على الشبكة، كما تم الدخول بالوحدة الغازية الثانية والثالثة بمحطة جنوب طرابلس على الشبكة، وجاري العمل على إعادة تشغيل باقي وحدات الإنتاج.