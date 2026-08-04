شركة الكهرباء تكشف حجم الأضرار بـ«الشبكة» في صرمان

أعلنت الشركة العامة للكهرباء أن الإخلالات الأمنية التي شهدتها منطقة الساحل الغربي، ليلة أمس ونهار اليوم، تسببت في أضرار بمكونات الشبكة الكهربائية، ما أدى إلى حدوث انقطاعات في التغذية الكهربائية بمدينة صرمان.

وأوضحت الشركة أن الأضرار شملت قطع أسلاك الكهرباء، وكسر عددٍ من الأعمدة، إلى جانب تلف المحولات التي تغذي عدداً من المناطق السكنية.

وأضافت الشركة العامة للكهرباء أنها اتخذت جميع الإجراءات الفنية اللازمة عقب تحسن الأوضاع الأمنية، وبدأت عمليات حصر وتقييم الأضرار التي لحقت بمكونات الشبكة.

وأشارت إلى أن الفرق الفنية التابعة لإدارة توزيع الساحل باشرت أعمال الصيانة، وتعمل حالياً على إعادة توصيل عددٍ من الخطوط المتضررة، بينما تتواصل أعمال الإصلاح إلى حين إعادة التغذية الكهربائية للمواطنين بشكلها الطبيعي.

هذا وتتعرض شبكات الكهرباء في عددٍ من المناطق الليبية بين الحين والآخر لأضرار ناجمة عن الظروف الأمنية، وهو ما ينعكس على استقرار التغذية الكهربائية ويستدعي تدخل فرق الصيانة لإصلاح الأعطال وإعادة الخدمة إلى المناطق المتضررة.