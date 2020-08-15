شركة الكهرباء تنفي أخبار عدم حماية المحطات

نفى رئيس مجلس إدارة الشركة العامة للكهرباء وئام العبدلي، ما ورد عبر مواقع التواصل الاجتماعي بأن القوة المشتركة المُكلفة بحماية محطات الكهرباء لم تستطع حماية الموظفين المكلفين بتوزيع الأحمال من التهديدات الأمنية.

ونقلت دائرة الإعلام بالشركة عن العبدلي قوله، إن هذا الخبر لا أساس له من الصحة، ومجرد إشاعات.

ونوه رئيس مجلس الإدارة بأن القوة المشتركة لازالت في تواصل وتعاون مع الشركة لتأمين محطات الكهرباء قدر الإمكان لمنع تكرار الاعتداءات المسلحة على مشغلي محطات التوليد والتحويل وغرف التشغيل ولضمان توزيع الأحمال بالتساوي بين المدن والمناطق.

وفي وقت سابق، عُقِد اجتماع، بين القوة المشتركة بإمرة العميد ركن الفيتوري غريبيل، مع مسؤولي الشركة العامة للكهرباء.

وأفاد المركز الإعلامي بالقوة، بأن الاجتماع بحث إمكانية إيكال مهام حماية محطات التحكم والتشغيل للشرطه الكهربائية، وذلك بعد الانتهاء من تأمين أكثر من 40 محطة، وتدخل القوة المشتركه عند اللزوم فقط.

وتم مناقشة نقل العمل الأساسي للقوة المشتركة لحماية الأعمال الميدانية في صيانة شبكات نقل التيار وخطوط الضغط العالي ومحطات التوليد المعطوبة والمدمرة نتيجة العدوان على العاصمه و ضواحيها.

وحث آمر القوة المشتركه العميد غريبيل المسؤولين بالشركه العامه للكهرباء ببذل الجهد والتقيد بضوابط العمل والإسراع بالحلول التي تخفف معاناة المواطن،

من جانبهم رحب الحضور عن الشركة العامة للكهرباء بكافة الإجراءات التي من شأنها تسهيل عمل الفنيين.

بعد الانتهاء من تامين اكثر من 40 محطة تحكم و تشغيل ..عقد اجتماع اليوم لبحث امكانية ايكال مهام الحمايه للشرطه الكهربائيه… Gepostet von ‎القوة المشتركة‎ am Sonntag, 9. August 2020