شركة الكهرباء تواصل إصلاح الأعطال في عدد من المدن

أعلنت الشركة العامة للكهرباء، اليوم الجمعة، أن فرق الصيانة بالشركة لا زالت تواصل جهودها لإصلاح الأعطال في مكونات الشبكة الكهربائية وإعادة التيار الكهربائي في عدد من المدن والمناطق المتضررة نتيجة التقلبات الجوية.

وأنهت الفرق الفنية بدائرة صيانة الجهد المتوسط غرب طرابلس التابعة لإدارة شبكات الجهد المتوسط طرابلس العمل على صيانة العطب الذي حدث على خط الجنوب الكريمية رقم (1) وإعادة التغذية الكهربائية للمواطنين.

وقامت فرق الصيانة بدائرة توزيع السائح باستبدال أعمدة محترقة ومد وشد أسلاك لضمان استمرارية التغذية الكهربائية للمواطنين.

كما قامت الفرق الفنية بالشركة في مناطق متفرقة بمدينة السواني وضواحيها بصيانة كافة الخطوط والمحطات والمحولات التي تضررت نتيجة التقلبات الجوية لضمان استمرارية التغذية الكهربائية للمواطنين.

وفي دائرة توزيع المرج بإدارة توزيع سهل بنغازي تمت صيانة خطوط 11 ك٠ف وتمت كافة أعمال الصيانة وارجاع التيار الكهربائي للمواطنين.