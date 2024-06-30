شركة الكهرباء تواصل العمل بمحطة تحويل حي السلام ببنغازي

أعلنت الشركة العامة للكهرباء مساء السبت، عن مواصلة العمل داخل مشروع محطة تحويل حي السلام الاستعجالي، جهد 30/220 ك.ف بمدينة بنغازي، إلى حين الاستكمال وفق الجدول الزمني المحدد لذلك.

وقال المشرف على المشروع المهندس علي الطرابلسي، إن المحطة شهدت أعمالا متطورة على كافة المستويات، لاسيما على مستوى الأعمال المدنية.

وأضاف أنه تم تدشين عدد من المباني والبنى التحتية الخاصة بالمحطة، لافتا إلى موعد انتهاء الأعمال المدنية والبدء في عملية الاختبارات ستكون في غضون شهر أو اثنين.

كما أعلنت الشركة عن تشغيل المحول الثاني بمحطة زوارة المدينة جهد 11/30 ك . ف، المغذي لوسط المدينة بالتنسيق مع إدارة شبكات الجهد المتوسط الغربية تحت إشراف إدارة متابعة مشروعات التوزيع الغربية.

وبحسب بيان الشركة، يجري العمل استكمال عدد من المشاريع ضمن جهود مجلس إدارة الشركة لتوفير كافة الاحتياجات المطلوبة لمكونات الشبكة ومشاريعها الاستعجالية، والحفاظ على استقرار الشبكة وضمان استمراريتها لكافة المواطنين .