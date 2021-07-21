شركة الكهرباء تُؤكد تحسن عدد ساعات طرح الأعمال بداية من نوفمبر

أكد رئيس مجلس إدارة الشركة العامة للكهرباء وئام العبدلي، أن عدد ساعات طرح الأحمال ستشهد تحسناً بداية من نوفمبر القادم، حيث من المتوقع أن يرتفع إنتاج الطاقة ليصل إلى 7200 ميغاوات.

وأوضح العبدلي في تصريحات نقلتها وكالة الأنباء الليبية، أنه سيتم إلغاء طرح الأحمال بشكل نهائي في 2022، في حال عدم حدوث أي طارئ، معتبراً أن أعمال الصيانة وأداء الشبكة الكهربائية يسيران بوتيرة جيدة، وفق قوله.

وكان العبدلي قد أكد في وقت سابق، إضافة قرابة 1700 ميغاوات للشبكة في وأخر العام الجاري، موضحاً أنه في شهر أغسطس ستدخل إلى الشبكة 700 ميغاوات، ثم في سبتمبر سيكون لديهم 1300 ميغاوات.