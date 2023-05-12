شركة الكهرباء تُؤكد عدم تأثر الشبكة بتوقف تزويدات الغاز 

أكدت الشركة العامة للكهرباء عدم تأثر الشبكة الكهربائية بتوقف تزويدات الغاز لمحطات الكهرباء بسبب إيقاف مجمع مليته مؤقتا لغرض الصيانة.

وأوضحت الشركة عبر صفحتها الرسمية على فيسبوك، أن المؤسسة الوطنية النفط قامت بوضع الخطط والبدائل اللازمـة لضمان توفير كميات الوقود ومنها إعـادة تشغيل خـط غاز “البريقة -الخمس” المتوقف منذ 12 سنة لتصل تغذيته لمحطة كهرباء جنوب طرابلس وتوفير الوقود السائل البديل لضمان عدم نقص الوقود ولتفادي حدوث أي عجز في توفير الكهرباء.

وكانت المؤسسة الوطنية للنفط قد أعلنت عـن توقف مجمع مـليته للنفط والغاز مؤقتًا لإجراء عمرة جسيمة شاملة وترتب عن ذلك توقف تزويدات الغاز لمحطات الكهرباء.