شركة الكهرباء تُؤكد عدم وجود عجز في الطاقة الكهربائية

أكدت الشركة العامة للكهرباء، بأنه لا يوجد عجز في تلبية الطلب على الطاقة الكهربائية ولا يوجد طرح أحمال مبرمج.

وأوضحت الشركة في منشور عبر صفحتها الرسمية على فيسبوك، اليوم الخميس، أن الانقطاعات التي تحدث بين الحين والآخر ناتجة عن أعطال طارئة بسبب هطول الغيث النافع والرياح القوية.

وأشارت شركة الكهرباء إلى أنه فور حدوث هذه الانقطاعات تلجأ الشركة إلى فصل التيار الكهربائي المبرمج حتى يتمكن مهندسو وفـنيـو الشركة بالبدء في أعمال الصيانة وإرجاع التيار الكهربائي للمواطنين في أسرع وقت ممكن.

كما لفتت الشركة إلى أن مكاتب الصيانة بكافة المناطق تعمل على مدار الـ24 ساعة مواصلة الليل بالنهار من أجل إعادة التيار الكهربائي واستقرار الشبكة الكهربائية.