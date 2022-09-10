شركة الكهرباء تُؤكد وصول مشروع أوباري – فجيج لمراحله الأخيرة

أكدت الشركة العامة للكهرباء أن مشروع محطة أوباري – الفجيج وصل إلى مراحله الأخيرة، الأمر الذي سيسهم في نقل الطاقة من المحطة إلى الشبكة الكهربائية ويخفف من ساعات طرح الأحمال.

وأوضحت الشركة أن العمل مستمر على ربط وصلات الضغط العالي جهد 220 كيلوفولت من المخطة الغازية أوباري – الفجيج، حتى تقترن بأبراج الضغط العالي ودخولها على الشبكة العامة.

وأشارت شركة الكهرباء إلى أنه سيتم نقل إنتاج وحدتين من محطة أوباري الفجيج إلى الشبطة بقدرة إنتاجية تصل إلى 340 ميغاوات، بعد انتهاء الفنيين من عملية ربط الخط.