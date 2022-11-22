شركة الكهرباء تُتابع الأعمال المنجزة في محطات التوليد

عقد رئيس مجلس إدارة الشركة العامة للكهرباء محمد عمر المشاي، اجتماعاً اليوم الثلاثاء، مع كامل مدراء المحطات الموزعة بالبلاد شرقا وغربا وجنوبا، بحضور أعضاء مجلس الإدارة والمدراء العامين بالشركة.

وأفادت دائرة الإعلام بالشركة، بأن هذا الاجتماع يأتي لمتابعة الأعمال المنجزة من قِبل مدراء محطات توليد الكهرباء ومعرفة القدرات الإنتاجية لكل منها والمراحل المنجزة للعمرات الجسيمة والصيانات الدورية لوحدات التوليد بتلك المحطات، وكذلك الاحتياجات والنواقص لكل محطة بما يضمن تشغيلها بكامل قدرتها.

وأكد رئيس مجلس الإدارة على متابعته لكافة الاحتياجات والاستماع للمشاكل والعراقيل التي تواجه عمل المحطات ووضع الحلول للمختنقات والعراقيل بالحسبان، واعداً بتسخير كافةً الإمكانيات للمحطات بما يجعلها تعمل بكفاءة عالية للمساهمة في استقرار الشبكة الكهربائية.

من جانبهم استعرض مدراء المحطات بالشركة الأعمال المنجزة من قبلهم، مؤكدين أن محطات التوليد بالشركة تعمل على قرب دخول وحدات توليد بقدرات إنتاجية على الشبكة والتي لوحظ دخول بعضها مؤخرا، مُضيفة قدرات إنتاجية على الشبكة.

وفي ختام الاجتماع، أثنى رئيس مجلس الإدارة على الجهد والعمل المتواصل والملحوظ من قِبل فنيي ومهندسي الشركة العامة للكهرباء والتزامهم بتنفيذ الخطط الموضوعة التي من شأنها تحقيق استقرار الشبكة الكهربائية بالبلاد والتي لوحظت نتائجها مؤخراً، بدايةً من عودة الشركات الأجنبية الرائدة للعمل داخل المحطات وإنجازها لأعمال مستقبلية تساهم بتحسين أداء الشبكة، وكذلك دخول عدد من وحدات التوليد على الشبكة الكهربائية بعد تنفيذ أعمال العمرات والصيانات لها، متعهدا بتسخير كامل الإمكانيات وتوفير الاحتياجات لكافة العاملين لتحقيق الهدف ألا وهو استقرار الشبكة ورفع كفاءتها بما يضمن راحة المواطن، حسب قوله.

