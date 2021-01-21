شركة الكهرباء تُتابع الخطط الإستراتيجية للخروج من أزمة القطاع

تابعت الشركة العامة للكهرباء، الخطط الإستراتيجية للخروج من الأزمة التي تشهدها الشبكة الكهربائية.

جاء ذلك في اجتماع موسع، عُقِد اليوم الخميس، بمقر الشركة الرئيسي في العاصمة طرابلس، بحضور رئيس وأعضاء مجلس إدارة الشركة مع الإدارة العامة للتخطيط.

وأفادت دائرة الإعلام بالشركة، بأن الاجتماع يأتي في إطار دور مجلس إدارة الشركة في وضع الخطط الاستراتيجية للقطاع ومتابعة تنفيذها بشكل مستمر.

وتم خلال الاجتماع متابعة الخطة الاستراتيجية للشركة والخروج من الأزمة التي تمر بها الشبكة الكهربائية بالإضافة إلى تفعيل الدور المناط بها .