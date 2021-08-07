شركة الكهرباء تُحذّر من الأخبار الكاذبة والمعلومات المغلوطة

حذرت الشركة العامة للكهرباء من الأخبار الكاذبة والمعلومات المغلوطة، المتعلقة بعمل الشركة، والتي يتم نشرها بين الحين والآخر ببعض الصفحات المشبوهة بمواقع التواصل الاجتماعي.

وأفادت الشركة في منشور عبر صفحتها الرسمية على فيسبوك، بأن آخر هذه الأخبار كان خبر مفاده انقطاع التيار الكهربائي عن بعض المناطق بالجمهورية التونسية بسبب حدوث بعض الأعطال بخطوط نقل الطاقة الكهربائية في ليبيا وتصدير الفائض من القدرة الكهربائية من محطة توليد الرويس إلى مناطق في الجنوب التونسي.

وأوضحت شركة الكهرباء أن مثل هذه الأخبار لا أساس لها من الصحة وقد زادت وتيرتها في الآونة الأخيرة وهدفها احتقان الرأي العام بالدولة الذي يسعى إليه القائمون على هذه الصفحات والتي قد تكون من خارج ليبيا.

وطالبت الشركة العامة للكهرباء من كافة المتابعين استقاء أخبار القطاع من الصفحة الرسمية للشركة الموثقة رسمياً بالعلامة الزرقاء على موقع فيسبوك.