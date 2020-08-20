شركة الكهرباء تُحذّر من صفحات مزورة تنتحل صفتها

حذرت الشركة العامة للكهرباء، اليوم الخميس، من صفحات مزورة تنتحل صفة الشركة عبر موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك.

ونفت الشركة في منشور عبر صفحتها الرسمية على فيسبوك، ما ورد من أخبار عبر صفحة تُسمي نفسها “الشركة العامة للكهرباء”.

وأفادت شركة الكهرباء بأن هذه الأخبار عارية عن الصحة ولا تمت للحقيقة بأية صلة والهدف منها إثارة البلبلة والفتنة، وأن هذه الصفحات مزورة ولا تتبع الصفحات الرسمية الخاصة بالشركة.

وأكدت الشركة بأن صفحاتها الرسمية لم تخترق ، وطالبت المواطنين بتحري الدقة وعدم الانجرار وراء تلك الأخبار دون التأكد من صحتها.

ونوهت بانه يجب استقاء المعلومات من مصدرها المباشر عبر صفحتي دائرة الإعلام والشركة العامة للكهرباء، مشيرةً إلى أنه سوف يتم الإبلاغ عن هذه الصفحات المزورة وملاحقة أصحاب هذه المواقع المزورة قانونيًا.

#إن ما ورد عبر الصفحة التي تسمي نفسها الشركة العامة للكهرباء والتي تنشر في أخبار عن الشركة العامة للكهرباء .تفيد الشركة… Gepostet von ‎الشركة العامة للكهرباء‎ am Donnerstag, 20. August 2020

#إن ما ورد عبر الصفحة التي تسمي نفسها الشركة العامة للكهرباء والتي تنشر في أخبار عن الشركة العامة للكهرباء .تفيد الشركة… Gepostet von ‎دائرة الإعلام بالشركة العامة للكهرباء‎ am Donnerstag, 20. August 2020