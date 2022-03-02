شركة الكهرباء تُسجل سرقات جديدة في الأسلاك الكهربائية

أعلنت الشركة العامّة للكهرباء تسجيلها سرقة 6320 مترا من الأسلاك الكهربائية في مناطق المرقب وجنوب الزاوية والعزيزية وتاجوراء.

وقالت الشركة إنّها سجّلت سرقة أسلاك ضغط عالي مسافة 1120متر في دائرة توزيع العزيزية، على خط الحرية، وأنّها سجلت أيضا على نفس الخط سرقة أسلاك ضغط عالي مسافة 1300متر من محطة 30 العزيزية.

وأشارت الشركة إلى تسجيلها سرقة أسلاك ضغط عالي مسافة 1600 متر في دائرة توزيع جنوب الزاوية على خط خنافيس من محطة 30هويسة، وسرقة 1800متر في إدارة توزيع المرقب على خط العكاريت فرعية بن ناصر.

وأضافت الشركة أنّ سرقة الأسلاك أصبحت تتكرر في بعض المناطق من قبل مجموعات خارجة عن القانون، مشيرة إلى أنّها سجلت سرقة أسلاك ضغط عالي مسافة 500 متر في دائرة توزيع الحي الصناعي تاجوراء على خط 11 كيلو فولت الوقود الذي يعتبر المغذي الرئيسي لجزء من منطقة خلة فارس.

ودعت الشركة الجهات الأمنية كافّة والمواطنين إلى تكاتف الجهود وبذل المزيد من الجهد للقضاء على هذه الظاهرة التي انتشرت مؤخرا والتي أصبحت بشكل شبه يومي.