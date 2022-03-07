شركة الكهرباء تُسجل عجزا في توليد الطاقة بقدرة 550 ميغاوات

اعلنت الشركة العامة للكهرباء تسجيل محطات التوليد العاملة بالغاز، انخفاض ملحوظ في ضغط الغاز المغذي لتلك الواحدات الأمر الذي ترتب عنه عجز في توليد الطاقة بقدرة 550 ميغاوات .

وذكرت الشركة أنّ إدارة محطات التوليد ستلجأ إلي إستعمال الوقود الخفيف «الديزل» لتغذية المحطات كبديل عن الغاز ذو الضغط المنخفض رغم فارق التكلفة الباهض مضافاً إليها مصاريف نقله والمناولة.

وفي سياق آخر، افاد الشركة بسرقة الأسلاك الكهربائية على خط النهر من 30 بئر دياب بمسافة 900 متر بمنطقة السائح مما تسبب في فقد التغذية على نحو 70 محول.

وأضافت الشركة أنّ الفرق الفنية تعمل على إعادة تركيب الأسلاك المسروقة وشد الأسلاك من أجل إعادة التغذية الكهربائية في منطقة السائح.