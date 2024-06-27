شركة الكهرباء تُسيَّر شحنة مواد ومعدات إلى المنطقة الجنوبية

سيَّرت الشركة العامة للكهرباء، اليوم الخميس، شحنة من المواد والمعدات الكهربائية نحو المنطقة الجنوبية، والشاملة لكافة احتياجات الشبكة، بإشراف مباشر من مجلس إدارة الشركة.

وبحسب ما أفادت الصفحة الرسمية على فيسبوك، فإن ذلك يأتي انطلاقا من اهتمام مجلس إدارة الشركة العامة للكهرباء بجودة الخدمة الكهربائية المقدمة للمواطنين في كافة ربوع ليبيا، وفي سبيل معالجة كافة المختنقات الموجودة على صعيد المنطقة الجنوبية بالكامل، وسعيا لتحسين جودة أداء الشبكة الكهربائية بها.

كما يأتي ذلك ضمن ثاني مراحل خطط الشركة المعنية بمعالجة شبكتي الجهد المتوسط و المنخفض في عموم مناطق البلاد.

🔴 مباشر || انطلاق قافلة المواد والمعدات الكهربائية الخاصة بتحديث الشبكة الكهربائية على صعيد المنطقة الجنوبية بإشراف… تم النشر بواسطة ‏الشركة العامة للكهرباء‏ في الخميس، ٢٧ يونيو ٢٠٢٤