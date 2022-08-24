شركة الكهرباء تُطالب «إنكا» التركية بالاستعجال في إتمام المشاريع

اجتمع رئيس مجلس إدارة الشركة العامة للكهرباء محمد المشاي، رفقة مدير عام مشروعات الإنتاج، اليوم الأربعاء، مع عضو مجلس إدارة شركة “إنكا” التركية القائمة على تنفيذ عدة مشاريع لإنشاء محطات توليد داخل ليبيا من ضمنهم محطتي مصراتة وغرب طرابلس الاستعجاليتين.

وأفادت دائرة الإعلام بالشركة، بأن الاجتماع يأتي لتوضيح الأعمال المنجزة للمحطات القائمة عليها شركة “إنكا” وتقديمهم مقترح بإنشاء محطات توليد أخرى في كامل ربوع البلاد.

واستعرض الاجتماع الأعمال المنجزة وتوضيح الوضع الحالي للمشاريع القائمة ومواعيد دخولها على الشبكة الكهربائية.

وأكد رئيس مجلس إدارة الشركة على عضو مجلس إدارة شركة “إنكا” التركية ضرورة الاستعجال في إتمام المشاريع بوتيرة سريعة وإدخالها على الشبكة لتخفيض الأحمال والتقليل من عدد ساعات طرح الأحمال.

من جانبه أوضح عضو مجلس إدارة شركة “إنكا” أن الوضع الحالي للمحطتين مطمئن بقرب دخولهما على الشبكة في القريب العاجل.

كما تم مناقشة الاتفاق مع شركة “إنكا” التركية على توزيع أعمالها داخل ليبيا وذلك بإنشاء محطات أخرى بقدرات إنتاجية عالية تساهم في استقرار الشبكة.

وطمأنت شركة الكهرباء المواطنين بأن مجلس إدارة الشركة العامة للكهرباء يعمل بشكل متواصل لإتمام المشاريع الحالية وتنفيذ محطات أخرى من قِبل شركات عالمية متخصصة في هذا المجال وسيشرف على ذلك بنفسه ليضمن مبدأ المصداقية والشفافية أمام أبناء الشعب الليبي، بحسب الشركة.