شركة الكهرباء تُطالب المواطنين عدم التدخل في عمل مُشغلي المحطات

طالبت الشركة العامة للكهرباء، المواطنين بعدم التدخل في عمل مُشغلي محطات تحويل الطاقة.

وأفادت الشركة في بيان لها اليوم الأحد، بأنه نتيجة لكثرة التعديات على محطات الطاقة الكهربائية ومشغليها بإجبارهم على توصيل الأحمال، وإلغاء عمل منظومة حماية الشبكة الكهربائية من الانخفاض في التردد نتيجة لزيادة الأحمال الكهربائية، نتج عنه حدوث إظلام تام بالمنطقة الوسطى.

ونبهت شركة الكهرباء كافة المواطنين بأن مثل هذه الحالات لها مردود سيء جداً على وحدات التوليد بالمحطات الكهربائية ويُؤدي إلى خروجها عن العمل بشكل مؤقت أو دائم، بحسب البيان.

وطالبت الشركة العامة للكهرباء كافة المواطنين بعدم التدخل في عمل مشغلي محطات تحويل الطاقة الكهربائية والسماح لهم بأداء الأعمال المناطة بهم حفاظاً على الشبكة العامة واستمرارية تزويد الإمدادات بالطاقة الكهربائية لكافة الأحمال بشكل منتظم وأمن.

وفي وقت سابق، أفادت شركة الكهرباء، مساء أمس السبت، بأنه في إطار حرصها للقيام بأعمال الصيانة السريعة لتغذية مناطق متعددة بالطاقة الكهربائية، يُواجه المهندسون والفنيون أثناء تنفيذ تلك الأعمال تدخل بعض المواطنين في الضغط عليهم للإسراع بتغذية مناطقهم بالطاقة الكهربائية دون الأخذ في الاعتبار مايترتب عن ذلك من ضرر على كامل الشبكة الكهربائية، بحسب الشركة.

وأعربت الشركة عن أملها في أن يتعاون كافة المواطنين بمساعدة المهندسين والفنيين للقيام بأعمالهم وعدم الضغط عليهم لكي لايترتب عن ذلك تأخرهم في استكمال إعمالهم بالوجه المطلوب.