شركة الكهرباء تُطلق حملة لإزالة التوصيلات غير الشرعية

تتواصل الحملة الوطنية التي أطلقتها الشركة العامة للكهرباء، يوم الأحد، بالتعاون مع القوة المشتركة التابعة لوزارة الدفاع، للحد من التعديات على الشبكة العامة وإزالة التوصيلات غير الشرعية.

وأوضحت الشركة في منشور عبر صفحتها الرسمية على فيسبوك، أن الحملة استهدفت اليوم الثلاثاء، مناطق أبوسته والحشان وعراده بالعاصمة طرابلس.

وتم خلالها إزالة العديد من التوصيلات غير الشرعية، وحث أصحاب المحال التجارية على سداد ما عليهم من التزامات وتركيب عداد، وذلك بالتوجه إلى دائرة خدمات المستهلكين الواقعة تلك المحلات في نطاق حدودها الإدارية.

وأكدت الشركة تواصل الحملة الوطنية لتشمل كافة المناطق والأحياء في العاصمة طرابلس.