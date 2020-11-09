شركة الكهرباء تُطلق حملة لإزالة التوصيلات غير الشرعية

تتواصل الحملة الوطنية التي أطلقتها الشركة العامة للكهرباء، أمس الأحد، بالتعاون مع القوة المشتركة التابعة لوزارة الدفاع، للحد من التعديات على الشبكة العامة وإزالة التوصيلات غير الشرعية.

وأوضحت الشركة في منشور عبر صفحتها الرسمية على فيسبوك، أن الحملة استهدفت اليوم الاثنين، منطقة أبوسته بطرابلس، تم خلالها إزالة العديد من التوصيلات الغير شرعية، وحث أصحاب المحال التجارية على سداد ما عليهم من التزامات وتركيب عداد، وذلك بالتوجه إلى دائرة خدمات المستهلكين الواقعة تلك المحلات في نطاق حدودها الإدارية.

وأكدت الشركة تواصل الحملة الوطنية لتشمل كافة المناطق والأحياء في العاصمة طرابلس.

الشركة العامة للكهرباء وبالتعاون مع القوة المشتركة بوزارة الدفاع، تُطلق اليوم الأحد، الحملة الوطنية لتوعية المواطن بسداد ما عليه من التزامات، والقضاء على التوصيلات غير الشرعية، والتي ستشمل كافة المناطق في العاصمة #طرابلس pic.twitter.com/QYR6F1VGIF — عين ليبيا (@EanLibya) November 8, 2020