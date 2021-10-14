شركة الكهرباء تُعلن انتهاء أعمال صيانة الوحدة الأولى بمحطة سرت

اعلنت الشركة العامة للكهرباء، اليوم الخميس، الانتهاء من أعمال صيانة الوحدة الأولى بمحطة خليج سرت البخارية، ومباشرة الاختبارات التشغيلية لها والدخول بها على الشبكة العامة، وذلك بعد توقفها عن العمل ما يقارب سنتين.

وأفادت الشركة في منشور عبر صفحتها الرسمية على فيسبوك، بأن المستهدف هو الوصول بالمحطة إلى قدرتها القصوى 325 ميجاوات، مما يساهم ذلك في دعم استقرار الشبكة العامة.

يُشار إلى أن محطة الخليج البخارية تعد من أهم المشاريع الإستراتيجية في مجال الكهرباء، وتضم 4 وحدات بخارية قدرة كل واحدة 350 ميغاوات وبقدرة إجمالية قدرها 1400 ميجاوات.