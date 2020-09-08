شركة الكهرباء تُعلن حدوث إظلام تام في الجناح الغربي

أفادت الشركة العامة للكهرباء، مساء اليوم الثلاثاء، بحدوث إظلام تام في الجناح الغربي.

وأرجعت الشركة في منشور عبر صفحتها الرسمية، السبب إلى دخول بعض المسلحين إلى عدد من محطات التحويل 220 وتزامن ذلك في نفس التوقيت، وقاموا بإرجاع الأحمال بالقوة ومنع مشغلي المحطات من الرد على غرفة التحكم الرئيسية.

وأوضحت شركة الكهرباء أن هذا الأمر سبب في خروج وحدات التوليد وحدوث إظلام تام في الجناح الغربي للشبكة الكهربائية.

ونوهت بأن العمل جاري الآن وبوثيرة سريعة جداً لإعادة بناء الشبكة الكهربائية.

كما أهابت الشركة العامة للكهرباء المواطنين بأن إرجاع الأحمال بالقوة يؤدي إلى انهيار الشبكة وحدوث إظلام تام وهذا ما كانت الشركة تُحذر منه عديد المرات.