شركة الكهرباء تُعلن عن زيادة ساعات طرح الأحمال

أعلنت الشركة العامة للكهرباء، اليوم الأحد، عن زيادة في ساعات طرح الأحمال على الشبكة الكهربائية.

وعزت الشركة السبب إلى انخفاض وتذبذب ضغط الغاز الأمر الذي يجبرها على إيقاف بعض الوحدات حفاظاً على سلامتها وزيادة في ساعات الطرح لتتوافق قيمة الإنتاج مع كمية الطاقة المستهلكة على أن يكون هذا الوضع الاستثنائي في أضيق نطاق زمني حرصاً على توفير الطاقة لكل مستخدميها.

وأشارت الشركة في منشور عبر صفحتها على فيسبوك، إلى أنها تواجه بعض المصاعب الخارجة عن إرادتها تحول دون رفع الطاقة الإنتاجية إلى أقصى مدى الأمر الذي قد أثر سلباً على معدلات الإنتاج في ظل ارتفاع الاستهلاك المتوقع.

ونوهت الشركة العامة للكهرباء إلى أنها لا تذخر بكافة أذرعها الفنية وطواقمها كل جهد بالعمل على توفير الطلب المتزايد على الطاقة بالتزامن من موجات الصقيع والبرد الذي يشهد طقس البلاد هذه الأيام.

كما نوهت على سبيل المثال لا الحصر، إلى بعض تلك الصعوبات ومنها تعذر تشغيل الوحدة البخارية الأولى في محطة الخليج بسرت لعدم توفر الوقود وذلك لسوء الأحوال الجوية والتي عاقت وصول الناقلة لمحطة الخليج، ونفس السبب ينطبق على محطة الخمس البخارية.