شركة الكهرباء تُعلن عن صيانة بـ«محطة زليتن».. انقطاعات مؤقتة

أعلنت الشركة العامة للكهرباء عن تنفيذ أعمال صيانة وغسيل وقائي لمكونات الشبكة بمحطة تحويل البرج جهد 220 ك.ف في مدينة زليتن، صباح غدٍ السبت، ضمن خطتها الدورية للحفاظ على استقرار الشبكة ورفع كفاءة المنظومة.

وأوضحت الشركة أن هذه الأعمال التي تُنفذها الإدارة العامة للنقل الفائق، تستلزم عزل المحطة ومحول السكت مؤقتًا لمدة تصل إلى أربع ساعات، ما قد يؤدي إلى انقطاع جزئي للتيار الكهربائي في بعض المناطق.

وأكدت الشركة أن هذه الإجراءات تندرج في إطار الاستعداد لمواجهة الظروف المناخية المختلفة وتعزيز جاهزية المحطات، متقدّمةً بالاعتذار للمشتركين عن أي إزعاج محتمل، ومثمنةً تعاونهم وتفهّمهم.