شركة الكهرباء تُعلن وصول القدرة الإنتاجية إلى 5600 ميجا وات

أفاد المتحدث باسم الشركة العامة للكهرباء وئام التايب، إن القدرة الإنتاجية وصلت إلى 5600 ميجا وات بعد التغلب على العطل الفني الذي حدث في مليتة.

وقال التايب في تصريح لقناة “ليبيا الأحرار”، إن العجز في الشبكة يصل إلى حوالي 2500 ميغاوات حسب ظروف الاستهلاك وارتفاع درجات الحرارة ونسبة الرطوبة بشكل عام.

وأكد التايب أن عودة تشغيل حقول النفط، وعودة ضخ الغاز لمحطات الكهرباء أسهم في رفع الطاقة الإنتاجية للشبكة وفي تقليل ساعات طرح الأحمال.

ولفت متحدث الشركة إلى أنه من الصعب زيادة معدلات إنتاج الطاقة قبل دخول المحطات الاستعجالية لدعم الشبكة، قائلا في الوقت ذاته إن تشغيل محطة غرب طرابلس الاستعجالية المدة الماضية كان تشغيلا تجريبيا ولا يعني دخولها للشبكة.