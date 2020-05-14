شركة الكهرباء تُناشد المواطنين بضرورة تعاونهم الكامل

ناشدت الشركة العامة للكهرباء كافة المواطنين بضرورة تعاونهم الكامل بتشغيل 50٪ من معداتهم الكهربائية فقط حتى تنتهي موجة ارتفاع درجات الحرارة الحالية.

وطمأنت الشركة في منشور عبر صفحتها الرسمية على فيسبوك، المواطنين بأن من وصفتهم بـ”جنود الكهرباء” يقومون حالياً ببناء الشبكة الكهربائية وإرجاع التيار الكهربائي لكافة المناطق خلال ساعات قليلة.

وأضافت الشركة: “فتعاونكم يساهم في استقرار الشبكة الكهربائية ويُساعد جنود الكهرباء الموجودون الآن في محطات التوليد والتحويل وغرف التشغيل والتحكم الذين يقومون بجهود كبيرة من أجل بناء الشبكة وتغذية جميع المناطق بالتيار الكهربائي في وقت قياسي بإذن الله”.

هذا وأفادت الشركة العامة للكهرباء، اليوم الخميس، بحدوث إطفاء عام في الجناحين الغربي والجنوبي نتيجة فصل دوائر 220 الرابطة بين محطة توليد الخمس والخمس مفاتيح.

وأوضحت الشركة في منشور عبر صفحتها الرسمية على فيسبوك، أنه نتيجة لارتفاع درجات الحرارة واشتعال النيران بالمكب الملاصق لمحطة جنوب طرابلس، تمددت النيران داخل المحطة، حيث تشهد المحطة نشوب حريق كبير ولم تستطع إدارة السلامة المهنية السيطرة عليه، منوهةً بأن هذا ما نبهت من حدوثه، حيث ناشدت الشركة مئات المرات جهات الاختصاص بإيجاد بديل عاجل لهذا المكب.

#بالصور جانب من الحريق الذي وقع ظهر اليوم الخميس بمحطة جنوب طرابلس Gepostet von ‎الشركة العامة للكهرباء‎ am Donnerstag, 14. Mai 2020

وفي وقت لاحق، نوهت الشركة العامة للكهرباء بأن العمل جارٍ حالياً على بناء الشبكة الكهربائية وإرجاع الأحمال تدريجياً.

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