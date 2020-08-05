شركة الكهرباء تُناقش إجراء أعمال صيانة لوحدات محطة الخمس

عُقِد اليوم الأربعاء، اجتماع موسع، بمقر مجلس إدارة الشركة العامة للكهرباء في العاصمة طرابلس، برئاسة رئيس مجلس إدارة الشركة، وحضور أعضاء مجلس إدارة الشركة، ومستشاري مجلس الإدارة.

وأفادت دائرة الإعلام بالشركة، بأن الاجتماعي يأتي استكمالاً لاجتماع يوم الأمس بشأن وضع تصور سريع لإجراء أعمال صيانة وعمرات جسيمة لبعض وحدات التوليد المستهدفة.

وحضر الاجتماع أيضاً، مدير عام العقود، ومدير عام الإنتاج، ومساعد مدير إدارة محطة الخمس، ومدير إدارة الوحدات الغازية بمحطة الخمس، ومدير إدارة الوحدات البخارية بمحطة الخمس، ومدير إدارة المحطات البخارية بالإدارة العامة للإنتاج، ومدير إدارة محطة الخمس الاستعجالي، ومستشار المدير التنفيذي لشئون الإنتاج، ومدير دائرة عقود الإنتاج، ومدير دائرة التخطيط ومدير دائرة متابعة مجلس الإدارة.



وتناول الاجتماع مناقشة إجراء أعمال صيانة للوحدات البخارية والغازية لمحطة كهرباء الخمس ومناقشة الموقف التنفيذى لاستكمال أعمال مشروع محطة الخمس الاستعجالي وكيفية التغطية المالية لتلك الأعمال والمتابعة المستمرة لها.