شركة الكهرباء تُناقش استئناف العمل بمشروع محطة أوباري

ناقشت الشركة العامة للكهرباء، استئناف العمل بمشروع محطة أوباري وتشغيل الوحدتين الاولى والثانية للاستفادة من كامل القدرة الإنتاجية التي تصل إلى 640 ميجاوات.

جاء ذلك خلال اجتماع موسع، عُقِد اليوم الأربعاء، بمقر الشركة في العاصمة طرابلس، بحضور مدير عام الشركة إبراهيم الفلاح، وعضو مجلس الإدارة رضوان خليل، ومدراء الإدارات العامة للإنتاج ومشروعات الإنتاج والعقود والمتابعة، ومدير عام الشركة العالمية لخدمات الكهرباء “جيسكو” ومساعده.

وتناول الاجتماع مناقشة التدابير والإجراءات التي تخص استئناف العمل بالمشروع في القريب العاجل.

كما تم مناقشة الصعوبات والمعوقات التي تواجه فرق العمل، بحسب ما أفادت دائرة الإعلام بالشركة.