شركة الكهرباء تُناقش تنفيذ الخطط العاجلة لتحديث الشبكة

عقد مجلس إدارة الشركة العامة للكهرباء، بالعاصمة طرابلس، اجتماعه العادي لسنة 2023 بحضور رئيس المجلس محمد المشاي، وأعضاء مجلس الإدارة، بحضور هيئة المراقبة، وأمين سر مجلس الإدارة، ومدراء الإدارات العامة بالشركة.

وتضمن جدول أعمال الاجتماع متابعة أداء عمل الإدارات الفنية ومدى التزامها بتنفيذ الخطط التي وضعت لتحسين أوضاع الشبكة وتحديث مكوناتها.

وتناول الاجتماع أهمية تنفيذ الخطط العاجلة لتحديث البنى التحتية لمكونات الشبكة والوقوف على نسب الإنجاز فيها، بالإضافة لتعزيز القدرات الإنتاجية لوحدات التوليد من خلال تنفيذ العمرات المبرمجة وفق الجداول المحددة لذلك.

كما ناقش الاجتماع الميزانية العامة للشركة وبحث آليات صرفها وأوجه إنفاقها بما يتماشى مع الخطط الاستراتيجية الموضوعة لتنفيذها من قبل الإدارات المعنية.

هذا وتطرق أعضاء المجلس لأهمية تنفيذ جدول المرتبات الجديد في الوقت المحدد لذلك بما يلبي تطلعات موظفي الشركة.