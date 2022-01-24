شركة الكهرباء تُناقش مشاكل الشبكة في المنطقة الشرقية

عقد رئيس مجلس إدارة الشركة العامة للكهرباء وئام العبدلي، اجتماعاً موسعاً، اليوم الاثنين، بمقر الشركة الرئيس في العاصمة طرابلس، مع عمداء البلديات بالمنطقة الشرقية، بحضور المدير العام المساعد لشؤون التشغيل.

وناقش الاجتماع بعض المشاكل التي تُعاني منها الشبكة الكهربائية بالمنطقة الشرقية ووضع الحلول المناسبة لمعالجتها، وذلك من خلال توفير الاحتياجات والمتطلبات من مواد ومعدات، بحسب ما أفادت دائرة الإعلام بالشركة.

كما ناقش الاجتماع بعض الموضوعات والتي من ضمنها معالجة انخفاض الجهد في بعض خطوط التغذية لعدد من الأحياء السكنية خاصة (خطوط دريانة توكرة والعقورية بوترابة وشمال بنغازي دريانة).