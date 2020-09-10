شركة الكهرباء تُناقش مشاكل خط جنوب – غرب طرابلس

عُقِد أمس الأربعاء، اجتماع بين الشركة العامة للكهرباء وبلدية جنزور، ضم كل من مدير عام مشروعات النقل، ومدير عام مشروعات شبكات النقل، ومستشاري مدير عام الشركة العامة للكهرباء، وعميد البلدية، ووكيل الديوان، وعدد من أعضاء البلدية.

وأفادت دائرة الإعلام بالشركة، بأن الاجتماع يأتي بشأن إيجاد حل لمشاكل الاعتراضات القائمة مند سنوات على خط جنوب طرابلس – غرب طرابلس جهد 400 ك.ف.

وتم استعراض مدى أهمية هذا المشروع والجدوى الفنية منه لنقل التوليد القائم من محطة الزاوية وأيضا التوليد الجاري تنفيذه بمحطة غرب طرابلس بقدرة إجمالية 670 ميجا.وات ومنها إلى محطة جنوب طرابلس لتغذية الشبكة العامة بما فيها أحمال مدينة طرابلس مباشرة.

هذا وأبدت البلدية تعاون كبير في استكمال هذا المشروع خدمة للصالح العام، بحسب شركة الكهرباء.

وأعربت الشركة العامة للكهرباء عن أملها في أن تتعاون جميع جهات الاختصاص للتعاون لاستكمال هذا المشروع المتوقف مند سنوات نتيجة للاعتراضات القائمة لعدد 6 مواقع للأبراج.