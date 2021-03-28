شركة الكهرباء تُناقش مع المنطقة العسكرية طرابلس الحد من سرقات مكوناتها

عُقِد اجتماع موسع، اليوم الأحد، في العاصمة طرابلس، بين الشركة العامة للكهرباء وآمر المنطقة العسكرية طرابلس، خُصِص لمناقشة آلية الحد من أعمال السرقة التي لحقت بالشبكة العامة للكهرباء، وطرق تصدير النحاس عبر الموانئ.

وناقش الاجتماع الذي ضم اللواء ركن عبد الباسط مروان آمر المنطقة العسكرية طرابلس، والمهندس إبراهيم الفلاح مدير عام شركة الكهرباء، دور منطقة طرابلس العسكرية في القبض على الجناة المتهمين بسرقة أسلاك الكهرباء وكذلك التعاون مع مختلف الجهات الأمنية والعسكرية للحد من هذه الظاهرة.

وأكد آمر المنطقة العسكرية طرابلس حرص عناصر المنطقة في القيام بواجبهم للحد من الخروقات التي تحدث على شبكة الكهرباء بالتعاون مع شرطة الكهرباء ووزارة الداخلية.

وطالب اللواء مروان بضرورة غلق أماكن التصدير لأن إدابة أسلاك النحاس وصهرها تعد جريمة اقتصادية يجب معاقبة كل من يساهم فيها.