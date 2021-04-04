شركة الكهرباء تُناقش وضع خطة أمنية للحد من سرقة مكونات الشبكة

عقد المدير العام للشركة العامة للكهرباء المهندس إبراهيم الفلاح، اجتماعا اليوم الأحد، مع عدد من الأجهزة الأمنية بطرابلس خُصِص لمناقشة خطة مشتركة لمكافحة ظاهرة سرقة أسلاك الكهرباء ومعدات الشركة.

وتناول الاجتماع إيجاد الحلول المناسبة للقضاء على ظاهرة سرقة الأسلاك الكهربائية والتي انتشرت في العديد من المدن من خلال وضع خطة أمنية تساهم فيها كل الأجهزة الأمنية بما فيها الإدارة العامة لحماية الطاقة الكهربائية لضبط مرتكبي هذه الجرائم وتقديمهم للعدالة.

وأشارت شركة الكهرباء إلى أن هذه الظاهرة أضرت بالشبكة الكهربائية وسببت في زيادة معاناة المواطن بانقطاع التيار الكهربائي لعدة أيام بالإضافة الى الخسائر الجسيمة التي تكبدتها الشركة جراء هذه التعديات

وتم الاتفاق على عقد المزيد من الاجتماعات بمدن ومناطق أخرى للتعاون المشترك والتنسيق وتوحيد الجهود للقبض على المجرمين ضعاف النفوس.

اجتمع صباح اليوم الأحد الموافق 2021/4/4 م السيد المدير العام للشركة المهندس ابراهيم الفلاح بمقر الشركة الرئيس (بوابة… تم النشر بواسطة ‏الشركة العامة للكهرباء‏ في الأحد، ٤ أبريل ٢٠٢١