شركة الكهرباء تُوضح سبب زيادة طرح الأحمال

أرجعت الشركة العامة للكهرباء زيادة ساعات طرح الأحمال، لحدوث عطب بأحد خطوط نقل الطاقة الرئيسية (عين زارة/بئرالاسطى ميلاد رقم 1جهد 220ك. ف).

وأفادت الشركة في منشور عبر صفحتها الرسمية على فيسبوك، بأن هذا العطب تسبب في خروج عدد من وحدات التوليد بمحطات (الخمس الغازية-جنوب طرابلس الغازية-الزاوية المزدوجة -الرويس الغازية) بقدرة إجمالية 1200 ميجاوات، وترتب عليه زيادة في العجز واشتغال منظومة طرح الأحمال الآلي وزيادة ساعات طرح الأحمال.

وأوضحت الشركة أن العمل جارٍ من قِبل فرق الصيانة لصيانة الدائرة المعطوبة وإعادة تشغيل وحدات التوليد بمحطات الإنتاج للدخول بها على الشبكة العامة.

#توضيح ما حدث يوم أمس الثلاثاء الموافق 2021/6/22 م هو انفصال دائرة عيـن زارة بئر الأسطي ميلاد جهد 220 ك ف ، تـزامن مع… تم النشر بواسطة ‏الشركة العامة للكهرباء‏ في الأربعاء، ٢٣ يونيو ٢٠٢١