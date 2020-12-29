شركة الكهرباء تُوقع اتفاقية تعاون مع «سونلغاز» الجزائرية

أبرمت الشركة العامة للكهرباء ومجمع شركة “سونلغاز” الجزائرية، أمس الأحد، بالعاصمة الجزائر اتفاقية تعاون بين الشركتين في مجال الإنتاج والنقل والتوزيع والغاز.

وحضر حفل التوقيع رئيس مجلس إدارة الشركة وئام العبدلي والوفد المرافق له، والمدير العام لشركة مجمع “سونلغاز” شاهر بولخراص.

وأكد رئيس مجلس إدارة الشركة العامة للكهرباء على أن هذا التعاون يندرج في إطار مواصلة المبادلات التي جرت بين فرق الشركتين بعد تدخل الفريق التقني لـ”سونلغاز” شهر أكتوبر الماضي من أجل إصلاح وإعادة تشغيل محطة الخمس.

كما أكد المدير العام لشركة مجمع “سونلغاز” أن هذه الاتفاقية الجديدة جاءت عقب تلك التي أُبرِمت سالفاً بين الشركتين في مجال الإنتاج، مبرزاً أنه تم توسيع هذه الشراكة لتشمل النقل وتوزيع الكهرباء والغاز وكذلك الطاقات المتجددة والتكوين.

وفي ندوة صحفية على هامش حفل التوقيع، أعلن بولخراص أنه “بخصوص الطاقة المتجددة، تمتلك سونلغاز خبرة اكتسبتها من المشاريع التي تم إنجازها في مجالات الهندسة وصيانة واستغلال محطات توليد الطاقة.. وسنقوم كذلك بتعزيز التعاون ليشمل التكوين والخدمات”.

وأشار إلى أن الأزمة الصحية سمحت لـ”سونلغاز” بتقييم إمكانياتها لتلبية الحاجيات الوطنية وحاجيات البلدان المجاورة وهذا في إطار تصدير الطاقة والمعرفة.

وبحسب بولخراص، تندرج ديناميكية التعاون مع ليبيا في إطار الشراكة رابح-رابح، مضيفا أن الأمر يتعلق بعرض كل الفرص المتاحة والمصالح المشتركة للشركتين.

وأسرد بالقول “سنقوم في الأيام المقبلة بإنشاء مجموعة عمل ستنشط في مختلف مجالات التعاون بين البلدين”.

وأبرز الرئيس المدير العام لـ”سونلغاز” أن “مجموعة العمل هذه ستسمح بفتح، على المستوى القريب، مرحلة طارئة وكذا على المستوى المتوسط و البعيد من خلال تعاون مستدام”.

يُشار إلى أن الشركة الوطنية للكهرباء والغاز أو “سونلغاز”‏، هي شركة عمومية جزائرية مجال نشاطها إنتاج ونقل الطاقة وتوزيعها، وقانونها الأساسي الجديد يسمح لها بإمكانية التدخل في قطاعات أخرى من قطاعات الأنشطة ذات الأهمية بالنسبة إلى المؤسسة ولاسيما في ميدان تسويق الكهرباء والغاز نحو الخارج.