شركة الكهرباء: جميع «وحدات الإنتاج» تعمل والشبكة تشهد استقراراً كبيراً

أكدت الشركة العامة للكهرباء أن جميع الوحدات الإنتاجية تعمل حاليًا على الشبكة الكهربائية العامة، مشيرة إلى أن وضع الشبكة يشهد استقرارًا كبيرًا.

ونفت الشركة ما يتم تداوله بشأن خروج أي وحدات إنتاجية عن الخدمة، موضحة أن جميع الوحدات تعمل بصورة طبيعية وفق الخطط التشغيلية المعتمدة.

وأوضحت الشركة أن الأعمال التي تُنفذ حاليًا في بعض المواقع تندرج ضمن إجراءات التشغيل والصيانة الروتينية المبرمجة، والتي تهدف إلى المحافظة على كفاءة الوحدات الإنتاجية ورفع جاهزيتها وتعزيز استقرار الشبكة الكهربائية.

وأكدت الشركة العامة للكهرباء استمرار فرقها الفنية في متابعة أداء المنظومة الكهربائية والعمل على ضمان استمرارية الخدمة، داعية إلى الاعتماد على البيانات الصادرة عنها بشأن أوضاع الشبكة وأعمال التشغيل والصيانة.