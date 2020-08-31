شركة الكهرباء: ظاهرة الاعتداء على مكونات الشبكة وصلت للأبراج

أفادت الشركة العامة للكهرباء، بأن ظاهرة الاعتداء على مكونات الشبكة الكهربائية لم تتوقف، بل إنها في ازدياد ملحوظ والتي تقوم بها مجموعات وصفتها بـ”ضعاف النفوس الخارجين عن القانون”، والذين يسعون وراء تحقيق مكاسب شخصية على حساب المصلحة العامة.

وأوضحت الشركة في بيان اليوم الاثنين، أن هذا الأمر وصل لتخريب وسرقة عدد 4 أبراج كهربائية جهد 30 ك. ف على مسار خط نقل الطاقة بمنطقة وادي الشاطئ ولمسافات متقطعة، حيث تم تفكيك بعض براغي الشد الخاصة بوصلاتها الفولاذية المجلفنة التي ترتبط ببعضها البعض في زواياها بالجزء القاعدي من البرج، وبالتالي سقوط الأبراج الأمر الذي يؤدي إلى انقطاع التيار الكهربائي على بعض مناطق الجنوب لفترة طويلة.

وأعربت الشركة العامة للكهرباء عن أملها من الجميع بتضافر كل الجهود والإبلاغ عن هذه الأعمال الإجرامية لتفادي الضرر قبل حدوثه والمحافظة على الشبكة الكهربائية.

كما ناشدت الشركة كافة الأجهزة الأمنية في المنطقة الجنوبية بوضع حد لهذه الظاهرة والقضاء عليها بأي شكل من الأشكال.

لم تتوقف ظاهرة الاعتداء على مكونات الشبكة الكهربائية بل إنها في ازدياد ملحوظ والتي تقوم بها مجموعات من ضعاف النفوس… Gepostet von ‎الشركة العامة للكهرباء‎ am Montag, 31. August 2020